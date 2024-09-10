Песков объяснил, почему Путин не поедет на Генассамблею ООН в Нью-Йорк

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН, объяснив это тем, что сегодня США — не лучшее направление для поездок главы государства.
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