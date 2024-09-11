В Ивановской области стартовал первый этап Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый-2024"

МВД России проводит ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый». В нем принимают участие сотрудники органов внутренних дел, занимающие должности участковых (старших участковых) уполномоченных полиции.
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