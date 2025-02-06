Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение о возможном товарищеском хоккейном матче с участием президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
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