Навка угодила в скандал из-за музыки на ее ледовом шоу

Ледовые представления Татьяны Навки давно привлекают большой интерес у зрителей. В них выступают известные российские фигуристы, используются современные световые эффекты, шикарные костюмы создаются специально для шоу.
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