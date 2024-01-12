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Навка угодила в скандал из-за музыки на ее ледовом шоу

Навка угодила в скандал из-за музыки на ее ледовом шоу

Ледовые представления Татьяны Навки давно привлекают большой интерес у зрителей. В них выступают известные российские фигуристы, используются современные световые эффекты, шикарные костюмы создаются специально для шоу.

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