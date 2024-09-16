Эксперты назвали жителям России приложения, которые заменят Telegram

Среди наиболее защищенных платформ специалисты выделяют Element, Jabber, Briar.После блокировки Telegram в России, эксперты предлагают пользователям перейти на альтернативные мессенджеры, которые обеспечивают высокий уровень приватности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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