Аудитория Threads выросла на 35 млн пользователей в ноябре 2024 года Платформа мик...

Аудитория Threads выросла на 35 млн пользователей в ноябре 2024 годаПлатформа микроблогов Threads, созданная M**a как альтернатива социальной сети X (бывший Twitter), в ноябре увеличила свою пользовательскую базу более чем на 35 млн.
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