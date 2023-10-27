Объем сделок с юанем с поставкой «завтра» обновил максимум

Объем торгов китайским юанем с поставкой «завтра» на Московской бирже в четверг, 26 октября составил почти 210 млрд рублей, что на 18% выше показателя среды, а также и третий по величине результат за все время торгов, пишет «Коммерсантъ».
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