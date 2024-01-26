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Анна Пересильд вышла на сцену «Золотого орла» и исполнила песню

Анна Пересильд вышла на сцену «Золотого орла» и исполнила песню

В конце прошлого года Анна Пересильд вышла из тени звездных родителей, став молодой актрисой. Успех сериала «Слово пацана» сделал ее популярной, и она решительно настроена не останавливаться на достигнутом.

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