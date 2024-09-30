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На Западе объяснили причину отказа Байдена в просьбе Зеленского об ударах вглубь России

На Западе объяснили причину отказа Байдена в просьбе Зеленского об ударах вглубь России

WP: Байден не разрешил удары вглубь РФ, потому что опасность эскалации реальна Колумнист западного издания The Washington Post Дэвид Игнатиус объяснил причину, по которой президент США Джо Байден отказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в просьбе позволить наносить удары западным оружием вглубь России.

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