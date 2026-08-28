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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Ожидание с удовольствием: 22 необычные автобусные остановки из разных стран

Добро пожаловать в захватывающее путешествие по миру необычных остановок! Эти фотографии приведут вас в страны, где остановки для пассажиров стали настоящими произведениями искусства.

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