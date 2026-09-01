Демократы выражают обеспокоенность новым законопроектом о санкциях против России

Глава демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил о серьезной обеспокоенности в связи с предложенным законопроектом о новых санкциях против России, который может предоставить администрации президента Дональда Трампа широкие полномочия для введения пошлин и ограничительных мер.
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