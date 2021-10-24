Стало известно, кто получит повышенные пенсии в ноябре

Мера коснется не всех.В ноябре некоторые категории россиян получат повышенные пенсии, мера носит внеплановый характер и направлена на социальную поддержку населения, рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Мера коснется не всех.В ноябре некоторые категории россиян получат повышенные пенсии, мера носит внеплановый характер и направлена на социальную поддержку населения, рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
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