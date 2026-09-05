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Копеечка - Объявления Донбасса

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Гараж 40кв.м улица Горловская Ленинский район Норд в Донецке - 880 000 руб

Гараж 40кв.м улица Горловская Ленинский район Норд в Донецке - 880 000 руб

Продается капитальный ,большой гаражный бокс 9×3.6 + подвал ,смотровая яма. В маленьком уютном автогаражном ТСН Ленинском р.

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