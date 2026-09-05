Наталья Шабанова: СФР компенсирует работодателям часть расходов

С марта 2021 года Социальный фонд России реализует программу содействия найму работников, направленную на снижение барьеров для трудоустройства отдельных категорий граждан.
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