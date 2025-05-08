Госдеп США заявил, что сделка по ресурсам не связана с мирными переговорами

Подписание соглашения о природных ресурсах Украины является отдельным механизмом, не связанным с переговорами по урегулированию украинского кризиса, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс 8 мая на брифинге.
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