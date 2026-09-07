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Расулов о 2:1: «В таких играх нужно не жалеть себя, не бояться идти в стык. «Динамо» сделало это лучше, чем «Спартак»

Вратарь « Динамо » Курбан Расулов оценил победу над « Спартаком » (2:1) в 7-м туре РПЛ . — Такие матчи особенно важно выиграть.

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