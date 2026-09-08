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Царьград

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Численность медведей в Новосибирской области выросла до 1514 особей

Численность медведей в Новосибирской области выросла до 1514 особей

Хищников замечали в 11 районах и муниципальных округах, но случаев агрессии к людям не было.В Новосибирской области продолжает расти популяция бурых медведей – по данным регионального Минприроды, на 1 апреля текущего года в регионе насчитывается 1514 особей.

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