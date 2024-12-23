Депутат Дубинский посоветовал Маску отправить Зеленского на Марс

Украинский парламентарий Александр Дубинский с иронией прокомментировал высказывание Зеленского о том, что словацким спецслужбам следует организовать расследование в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в РФ.
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