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Кассационный суд оправдал экс-заместителя главы ЦЭНКИ Арустамова по делу о взятке

Кассационный суд оправдал экс-заместителя главы ЦЭНКИ Арустамова по делу о взятке

Решением Верховного суда России бывший заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марат Арустамов был полностью оправдан по делу о взятке.

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