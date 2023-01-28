Кассационный суд оправдал экс-заместителя главы ЦЭНКИ Арустамова по делу о взятке

Решением Верховного суда России бывший заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марат Арустамов был полностью оправдан по делу о взятке.
Решением Верховного суда России бывший заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России, ЦЭНКИ) Марат Арустамов был полностью оправдан по делу о взятке.
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