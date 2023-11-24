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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о фразе Медведева «Страна без мяса!»: «Для интеллигентного человека это не очень свойственно. Эмоции надо сдерживать»

Вчера председатель совета директоров СКА Александр Медведев выкрикнул «Страна без мяса!» после победы клуба над «Спартаком» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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