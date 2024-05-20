Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства миллиард Ходорковского

Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала через суд обратить в доход государства почти один миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов, принадлежащих Михаилу Ходорковскому (признан в России иностранным агентом) и Платону Лебедеву и находящихся на счетах банка "Траст".