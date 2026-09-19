Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Этих пускать за границу, этих - не пускать": Переходить к "жёсткой политике" в России призвал генерал ФСБ

"Этих пускать за границу, этих - не пускать": Переходить к "жёсткой политике" в России призвал генерал ФСБ

Царьград Коллаж Царьграда Переходить к "жёсткой политике" в России призвал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

Пока страной правят Путин, его друзья из кооператива "Озеро" и демократы школы собчака никто не пропустит законы об ограничении выезда и о возобновлении смертной казни! Наша так называемая демократия подкрепляется демагогией властей! Народы России благодарны В.В.Путину за сохранение страны и принятые меры по защите русского Донбасса, но...сегодня уже этого мало! Страну свободно покинули...и продолжают покидать с огромными деньгами и воры типа чубайса и касьянова, и многие руководители с ценными сведениями, имеющими гриф "совершенно секретно". И ни одна сволочь из них не уничтожена! Путину пора принять роль и опыт Сталина и жёсткой рукой наводить в стране порядок, а также более решительно реагировать на международные провокации! Давно пора национализировать те отрасли промышленности, которые прихапнули уехавшие за рубеж воры-олигархи, почистить органы власти от людей, чьи семьи и интересы находятся в других недружественных странах, провести сплошную проверку на детекторах лжи сотрудников силовых структур, упаковав жульё, крышевателей и перевёртышей в трудовые лагеря. Пора возобновить действие сталинского ледоруба, дать больше прав обновлённым силовым структурам по наведению порядка  в стране, в т.ч. по применению оружия, ввести персональную ответственность за выполнение государственных проектов, запретить чиновникам выезд за границу, ввести визы для всех мигрантов, не входящих в список коренных народов России...! Перечень необходимых мер можно продолжать долго, но...ничего этого не произойдет, пока в Думе сидят роднины без профильного образования и любители плова затулины, пока отдельные ветви власти возглавляют пенсионеры с зашкаливающим возрастом, пока во многих судах процветает коррупция и местничество "неприкасаемых" судей, единолично распоряжающихся судьбами людей.........Что-то из вышеназванного делается, но медленно! Очень медленно!

Профиль пользователя Андрей М
Андрей М

В связи с обстановкой вокруг России всем носителям секретной информации однозначно должен быть запрет на выезд за границу, даже в Беларусь... Такое было во времена СССР и ни чего.. Если ты идешь во властные структуры то ты должен знать, что выезд за границу тебе заказан.... Таким образом количество дельцов уменьшится во власти...

Профиль пользователя ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВизменено

Ну так под видом туризма , рекламируемого и НЕ контролируемого ни одной структурой правительством , которое в данном случае думает только о пополнении казны в этом случае  . А разве нельзя регламентировать и следить за правильностью посещения чужих стран . И по поводу предупреждения , где эта служба ?  Во- первых если к тому возникают сомнения, то  почему выдают загран.  паспорта и почему получают их чиновники имеющие допуск к гостайнам . И даже , если человек уже выехал за границу, то почему не прибегают к поиску уже в статусе преступников этих лиц ЧЕРЕЗ ИНТЕРПОЛ И НАШИ СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ ? и ПОЧЕМУ НЕ АРЕСТОВЫВАЮТ СРАЗУ ВСЕ АКТИВЫ У НАС В СТРАНЕ КАК У ИХ САМИХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ  , А ТАКЖЕ ИХ ЗНАКОМЫХ СЕМЕЙ, РОДСТВЕННИКОВ , КОТОРЫХ ПРОСТО НЕОБХОДИМО ПОСАДИТЬ ПОД АРЕСТ В КПЗ И ПРЕДУПРЕДИТЬ ЧЕРЕЗ НИХ , ЧТО РОДСТВЕННИКИ БУДУТ СИДЕТЬ ДО ТЕХ ПОР , ПОКА НЕ ПОЯВИТСЯ САМ ПРЕСТУПНИК . кСТАТИ ОПЛАТУ ЗА ОТСИДКУ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ ТАКЖЕ РОДСТВЕННИКИ И ЗНАКОМЫЕ И ВСЕ ,КТО ПРИЧАСТЕН К ДЕЛУ , КОТОРОЕ НАДО СРАЗУ ИЛИ ЕЩЁ РАНЕЕ ОТКРЫВАТЬ И ПРОВОДИТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ И АУДИТ !!! И почему это наши структуры безопасности страны должны подстёгивать народные массы ? Почему в странах запада сразу же подключаются все службы контроля и противодействия ????