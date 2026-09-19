"Этих пускать за границу, этих - не пускать": Переходить к "жёсткой политике" в России призвал генерал ФСБ

Царьград Коллаж Царьграда Переходить к "жёсткой политике" в России призвал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
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Пока страной правят Путин, его друзья из кооператива "Озеро" и демократы школы собчака никто не пропустит законы об ограничении выезда и о возобновлении смертной казни! Наша так называемая демократия подкрепляется демагогией властей! Народы России благодарны В.В.Путину за сохранение страны и принятые меры по защите русского Донбасса, но...сегодня уже этого мало! Страну свободно покинули...и продолжают покидать с огромными деньгами и воры типа чубайса и касьянова, и многие руководители с ценными сведениями, имеющими гриф "совершенно секретно". И ни одна сволочь из них не уничтожена! Путину пора принять роль и опыт Сталина и жёсткой рукой наводить в стране порядок, а также более решительно реагировать на международные провокации! Давно пора национализировать те отрасли промышленности, которые прихапнули уехавшие за рубеж воры-олигархи, почистить органы власти от людей, чьи семьи и интересы находятся в других недружественных странах, провести сплошную проверку на детекторах лжи сотрудников силовых структур, упаковав жульё, крышевателей и перевёртышей в трудовые лагеря. Пора возобновить действие сталинского ледоруба, дать больше прав обновлённым силовым структурам по наведению порядка в стране, в т.ч. по применению оружия, ввести персональную ответственность за выполнение государственных проектов, запретить чиновникам выезд за границу, ввести визы для всех мигрантов, не входящих в список коренных народов России...! Перечень необходимых мер можно продолжать долго, но...ничего этого не произойдет, пока в Думе сидят роднины без профильного образования и любители плова затулины, пока отдельные ветви власти возглавляют пенсионеры с зашкаливающим возрастом, пока во многих судах процветает коррупция и местничество "неприкасаемых" судей, единолично распоряжающихся судьбами людей.........Что-то из вышеназванного делается, но медленно! Очень медленно!
В связи с обстановкой вокруг России всем носителям секретной информации однозначно должен быть запрет на выезд за границу, даже в Беларусь... Такое было во времена СССР и ни чего.. Если ты идешь во властные структуры то ты должен знать, что выезд за границу тебе заказан.... Таким образом количество дельцов уменьшится во власти...
Ну так под видом туризма , рекламируемого и НЕ контролируемого ни одной структурой правительством , которое в данном случае думает только о пополнении казны в этом случае . А разве нельзя регламентировать и следить за правильностью посещения чужих стран . И по поводу предупреждения , где эта служба ? Во- первых если к тому возникают сомнения, то почему выдают загран. паспорта и почему получают их чиновники имеющие допуск к гостайнам . И даже , если человек уже выехал за границу, то почему не прибегают к поиску уже в статусе преступников этих лиц ЧЕРЕЗ ИНТЕРПОЛ И НАШИ СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ ? и ПОЧЕМУ НЕ АРЕСТОВЫВАЮТ СРАЗУ ВСЕ АКТИВЫ У НАС В СТРАНЕ КАК У ИХ САМИХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ , А ТАКЖЕ ИХ ЗНАКОМЫХ СЕМЕЙ, РОДСТВЕННИКОВ , КОТОРЫХ ПРОСТО НЕОБХОДИМО ПОСАДИТЬ ПОД АРЕСТ В КПЗ И ПРЕДУПРЕДИТЬ ЧЕРЕЗ НИХ , ЧТО РОДСТВЕННИКИ БУДУТ СИДЕТЬ ДО ТЕХ ПОР , ПОКА НЕ ПОЯВИТСЯ САМ ПРЕСТУПНИК . кСТАТИ ОПЛАТУ ЗА ОТСИДКУ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ ТАКЖЕ РОДСТВЕННИКИ И ЗНАКОМЫЕ И ВСЕ ,КТО ПРИЧАСТЕН К ДЕЛУ , КОТОРОЕ НАДО СРАЗУ ИЛИ ЕЩЁ РАНЕЕ ОТКРЫВАТЬ И ПРОВОДИТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ И АУДИТ !!! И почему это наши структуры безопасности страны должны подстёгивать народные массы ? Почему в странах запада сразу же подключаются все службы контроля и противодействия ????