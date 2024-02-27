Украинский омбудсмен сообщил цифру находящихся в плену военнослужащих ВСУ, которая повергла в шок даже киевских политиков, не говоря уже о западных «партнерах» — 28 тысяч человек.
В российском плену уже не менее шести бригад ВСУ
Комментарии
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Валерий Протасов
Молодцы наши ребята! Помоги Бог и дальше!
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16 час.
A
Air
Всю эту кодлу этапировать в Заполярье, в тундру восстанавливать 501-ю Сталинскую стройку, тянуть железнодорожный путь в порт Дудуинку! И на Надым-Сургут, Закольцевать Северную железную дорогу с Транссибирской магистралью!
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13 час.
Дмитрий Gold
Почему они не восстанавливают разрушенные города, им и охраны не надо, домой не побегут, там быстро ласты скрутят и на мясо.
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1 час.
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