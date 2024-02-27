В российском плену уже не менее шести бригад ВСУ

Валерий Протасов Молодцы наши ребята! Помоги Бог и дальше!

A Air Всю эту кодлу этапировать в Заполярье, в тундру восстанавливать 501-ю Сталинскую стройку, тянуть железнодорожный путь в порт Дудуинку! И на Надым-Сургут, Закольцевать Северную железную дорогу с Транссибирской магистралью!