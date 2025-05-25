Фоточеллендж к 80-летию Победы´Поклонимся каждому´.

Накануне Дня победы родители вместе с детьми посетили памятники и места захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны, сделали фото и приняли участие в фоточеллендже, посвящённому 80 летию Победы, ´Поклонимся каждому´.
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