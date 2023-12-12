Олимпийский чемпион по баскетболу 3х3 из Латвии собирается бойкотировать Игры в Париже, если российских спортсменов допустят к участию

Российских спортсменов допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) на прошлой неделе принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.