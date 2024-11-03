В Архангельской области на трассе М-8 произошла смертельная авария

Страшная авария произошла на трассе М-8 в Архангельской области, в результате которой погибла женщина-водитель отечественного автомобиля.
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