Ротенберг поздравил комментатора игр СКА Шестакова с 70-летием: «Клуб и я очень благодарны вам за многое. Желаю побольше поводов для радости – в том числе и в прямом эфире»

«Поздравляю с 70-летием комментатора матчей СКА Андрея Архиповича Шестакова! Почти 25 лет назад он не побоялся многое поменять в жизни и попробовать себя в новой профессии – пошел учиться на комментатора.
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