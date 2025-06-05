Врач Урбанович предостерег от занятий бегом при наличии проблем с суставами

При наличии серьезных нарушений в работе опорно-двигательной системы от бега лучше воздержаться. Среди таких состояний выделяют прогрессирующий артроз, воспалительные процессы в суставах, нестабильность позвоночника, выраженные межпозвоночные грыжи, Об этом рассказал травматолог-ортопед Сергей Урбанович в беседе с «Газетой.