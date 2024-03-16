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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нойер о вратарской позиции в сборной Германии: «Тренер решит. Не говорил Нагельсманну, что я первый номер, просто хочу показывать хороший футбол»

«Я постараюсь сделать все возможное, а там как тренер решит. Я говорил по телефону с Нагельсманном. Я не говорил ему, что я первый номер, просто хочу показывать хороший футбол», – сказал Мануэль Нойер.

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