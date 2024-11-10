Песошин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил всех сотрудников и ветеранов Министерства внутренних дел по РТ с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии