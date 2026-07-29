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Американцы перестали питаться фастфудом из-за "взрывной" диареи

Американцы перестали питаться фастфудом из-за "взрывной" диареи

www.globallookpress.com/Catherine Leblanc / Godong Жители США массово избегают сетевых ресторанов и сокращают покупки листового салата в магазинах из-за вспышки циклоспороза, заболевания, вызывающего "взрывную" диарею.

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