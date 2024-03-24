В МЧС назвали число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Опубликованы новые официальные данные о погибших и пострадавших в теракте в Подмосковье. Как сообщило сообщило ГУ МЧС по Подмосковью на своем сайте утром в воскресенье, В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе 3 детей).