Москвичей предупредили об электронной очереди на сентябрьских выборах

Сегодня состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, в ходе которого участники говорили о готовности избирательных комиссий к проведению выборов, а также подвели итоги формирования Корпуса наблюдателей и определили дату проведения церемонии разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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