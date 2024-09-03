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Москвичей предупредили об электронной очереди на сентябрьских выборах

Москвичей предупредили об электронной очереди на сентябрьских выборах

Сегодня состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, в ходе которого участники говорили о готовности избирательных комиссий к проведению выборов, а также подвели итоги формирования Корпуса наблюдателей и определили дату проведения церемонии разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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