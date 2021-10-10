Эпидемиолог: массовое ИФА-тестирование на антитела помогло бы сэкономить госсредства на вакцинации

Если бы ученые обладали бы мощным объемом данных по количеству антител у людей, то это помогло бы сэкономить государственные средства на вакцинации.
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