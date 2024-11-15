В Совфеде предложили законодательно запретить овербукинг на авиарейсах

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру транспорта России Роману Старовойту с предложением создать законодательное определение термина «сверхбронирование билетов» (овербукинг) и ввести запрет на такие практики.
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