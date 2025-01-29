Дубинский: Зеленский теряет поддержку со стороны Евросоюза из-за политики Трампа

Вариант с продолжением конфликта складывается не в пользу президента Украины Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил мнение, что Владимир Зеленский постепенно теряет поддержку ЕС в вопросе продолжения конфликта из-за политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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