“Beyond President Donald Trump’s public dismissal of the idea, administration officials and advisers are universally skeptical that he’d consider pushing out White House chief of staff Susie Wiles,” Semafor reports.
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