Более 940 грузовиков скопилось на белорусско-польской границе, при этом польский пункт пропуска «Бобровники» за выходные пропустил лишь 14% машин от нормы.
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