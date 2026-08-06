В Бугульме родным участников СВО вручили госнаграды

В зале боевой славы «Память» на территории военного комиссариата Бугульмы состоялась торжественная церемония передачи государственных наград родным и близким военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.
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