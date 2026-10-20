Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва готова наращивать поставки продукции агропромышленного комплекса за рубеж, в том числе в государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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