В Смоленской области на трассе М-1 открыли гостиницу

Возведение нового объекта - этап развития индустриального парка «Феникс»: отель рассчитан на приём приглашённых компаниями-резидентами специалистов Новая гостиница - вблизи индустриального парка «Феникс» и особой экономической зоны «Стабна» - открылась на участке трассы М-1 в Смоленской области.
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