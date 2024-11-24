Бастрыкин запросил доклад об избиении в Татарии сына участника СВО

Доклад о расследовании уголовного дела об избиении в школе зеленодольска сына погибшего участника СВО поручил представить глава Следственного комитете РФ Александр Бастрыкин, сообщает 24 ноября пресс-служба ведомства.
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