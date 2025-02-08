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Петербургский дневник

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В «Севкабеле» проходят соревнования по функционально-цифровому спорту «Зимний киберпрорыв»

В «Севкабеле» проходят соревнования по функционально-цифровому спорту «Зимний киберпрорыв»

Вход для зрителей свободный В эти выходные, 8 и 9 февраля, в Северной столице вновь состоится уникальное спортивное мероприятие, объединяющее соcтязания по киберспортивным дисциплинам и экстремальным видам спорта.

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