В «Севкабеле» проходят соревнования по функционально-цифровому спорту «Зимний киберпрорыв»

Вход для зрителей свободный В эти выходные, 8 и 9 февраля, в Северной столице вновь состоится уникальное спортивное мероприятие, объединяющее соcтязания по киберспортивным дисциплинам и экстремальным видам спорта.
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