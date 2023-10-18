Самооценка здоровья учащихся на основе анализа анкетирования в рамках проекта ´Школа - территория здоровья´.

Школа должна не только обеспечивать детей необходимыми знаниями, но и быть безопасной средой, минимизирущей развитие, так называемых, ´школьных болезней´, в том числе психо-эмоциональных нагрузок, путем внедрения здоровье-сберегающих методик в систему обучения и воспитания школьников и родителей.
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