Американские климатологи: "Накопление СО2 в атмосфере ускорится"

Американские климатологи выяснили, что дальнейшее замедление глобального "конвейера течений" приведет к переменам в балансе соединений железа в толще вод Мирового океана, в результате чего те начнут поглощать значительно меньше углекислого газа, чем они делали в прошлом.
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