Все не так просто: в романе Брэда Питта и Инес Де Рамон возникло неожиданное осложнение

Фанаты огорчены неприятным поворотом событий. В лав-стори БрэдаПитта возникли осложнения LEGION-MEDIAКак были уверены поклонники Брэда Питта, у актера были очень серьезные планы в отношении его подруги – 31-летней Инес Де Рамон.