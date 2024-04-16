Все не так просто: в романе Брэда Питта и Инес Де Рамон возникло неожиданное осложнение

Фанаты огорчены неприятным поворотом событий. В лав-стори БрэдаПитта возникли осложнения LEGION-MEDIAКак были уверены поклонники Брэда Питта, у актера были очень серьезные планы в отношении его подруги – 31-летней Инес Де Рамон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии