О Заворотнюк вспомнили в важный для россиян день, забыв о Жигунове

Актриса два десятка лет назад вошла в каждый дом с экранов телевизоров. Анастасия Заворотнюк в роли "прекрасной няни" соцсетиНа этой неделе исполнилось 20 лет с начала показа первой серии знаменитого сериала «Моя прекрасная няня».