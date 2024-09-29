О Заворотнюк вспомнили в важный для россиян день, забыв о Жигунове

Актриса два десятка лет назад вошла в каждый дом с экранов телевизоров. Анастасия Заворотнюк в роли "прекрасной няни" соцсетиНа этой неделе исполнилось 20 лет с начала показа первой серии знаменитого сериала «Моя прекрасная няня».
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