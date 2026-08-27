Forgd и DefiLlama запустили универсальные рейтинги токенов для 128 активов

У криптоиндустрии наконец появилось нечто похожее на рейтинговое агентство. Компания Forgd, инвестиционный банк для Web3-проектов, и DefiLlama, ведущая аналитическая платформа по DeFi, представили Universal Token Ratings (UTR) — стандартизированную систему оценки, присваивающую 128 токенам баллы от 0 до 100 и буквенные рейтинги от AAA до CCC.