Вышел лунный календарь на май-2025 для дачников Новосибирска

Влияние Луны на жизнь на Земле – неоспоримый факт. Приливы и отливы, поведение животных, даже самочувствие человека – все это в той или иной степени подвержено воздействию нашего ближайшего космического соседа.
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