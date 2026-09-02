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В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травли

В Польше украинцы боятся говорить на родном языке из-за травли

Проживающие в Польше граждане Украины начали скрывать свою национальность в публичном пространстве из-за растущей неприязни со стороны местного населения, передает агентство РАР .

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